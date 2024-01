Eisglätte: Autos kommen bei Tübingen von der B28 ab, eins kippt um

Dieser Dacia und dahinter ein Mercedes sind von der B 28 abgekommen und in der Böschung gelandet. Der Mercedes kippte um. Vermutlich gab es Glatteis auf der Fahrbahn.

TÜBINGEN/REUTLINGEN. Zu einer Vollsperrung ist es am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr auf der B 28 von Tübingen Richtung Reutlingen gekommen. Zwei Autofahrer sind laut Polizei zwischen Tübingen und Reutlingen fast zeitgleich mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 16 Uhr verlor ein 44 Jahre alter Mann laut Polizei wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf glattem Untergrund die Kontrolle über seinen Dacia und blieb mit diesem im Grünstreifen stehen.

Der Schaden am Dacia beträgt circa 10.000 Euro. Ebenso erging es einer 26-jährigen Mercedes-Lenkerin. Auch sie geriet mit dem Pkw in den Straßengraben, wo sich das Auto überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die Frau erlitt augenscheinlich leichte Verletzungen. Den Schaden am Mercedes beziffert die Polizei auf etwa 5.000 Euro. (pol)