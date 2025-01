Glättegefahr bei Schnee und Frost im Südwesten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Südwesten besteht wegen überfrierender Nässe und Schneematsch die Gefahr von Glätte auf den Straßen. Im Laufe des Tages kommt es zu Regen und Schneefall, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) aus Stuttgart mitteilte.

Bei einer Schneefallgrenze von 200 bis 300 Metern ist am Nachmittag mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee zu rechnen. Bis in die Nacht zum Freitag kann es in den höheren Lagen ab 600 Metern zehn Zentimeter Neuschnee geben. Im Nordschwarzwald rechnet der DWD mit bis zu 15 Zentimetern Neuschnee. Im Allgäu und Südschwarzwald können auch bis zu 20 Zentimeter Schnee fallen.

Tagsüber soll es zudem zu starken bis stürmischen Windböen mit 50 bis 70 Kilometer pro Stunde kommen. Im Schwarzwald rechnet der DWD mit schweren Sturmböen bis hin zu Orkanböen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde auf dem Feldberg.