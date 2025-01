Glätte: Mehr als 260 Unfälle im Nordosten Baden-Württembergs

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf spiegelglatten Straßen hat die Polizei im Nordosten Baden-Württembergs rund 260 Unfälle gezählt, mehrere Menschen wurden nach Angaben der Beamten verletzt. Bis zum Vormittag ereigneten sich allein 154 Unfälle im Rems-Murr-Kreis, im Landkreis Schwäbisch Hall waren es 47 weitere und im Ostalbkreis registrierte die Polizei 58 Unfälle. Bei zehn Unfällen wurden Menschen leicht verletzt, eine genaue Zahl der Verletzten liegt bislang aber nicht zu.

Die Polizei warnt weiterhin vor glatten Fahrbahnen und überfrierender Nässe. Autofahrer sollten langsam und vorausschauend fahren und nicht plötzlich bremsen. »Das sind Bedingungen, die verzeihen einem einfach weniger«, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Aalen.

Zahlreiche Unfälle gab es am Morgen auch in anderen Teilen des Landes, darunter im Landkreis Ludwigsburg, in Heilbronn und in Reutlingen.