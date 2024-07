Gewitter und Starkregen bei Public Viewing möglich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wer am Mittwochabend das zweite Halbfinale der Fußball-EM beim Public Viewing unter freiem Himmel schauen will, sollte im Südwesten sicherheitshalber einen Regenschutz mitbringen. Denn laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es bis in die Nacht zum Donnerstag zu Gewittern und zu Starkregen kommen. »Die größte Gefahr besteht allgemein in der Westhälfte von Baden-Württemberg«, sagte ein Sprecher. Örtlich seien auch Unwetter möglich.

Im zweiten Halbfinale am Abend spielen die Niederlande gegen England, Anpfiff ist um 21.00 Uhr in Dortmund. Das Gewinnerteam spielt am Sonntag gegen Spanien um den Titel. Das Halbfinale am Mittwochabend soll unter anderem auf der »Fan Zone Schlossplatz« in Stuttgart live übertragen werden.