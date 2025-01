Gewalttat in Stuttgart: Opfer ist außer Lebensgefahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der in Stuttgart mutmaßlich angeschossene Mann ist außer Lebensgefahr. Das teilte ein Polizeisprecher in Stuttgart mit. Der 27-Jährige war am Dienstagabend von einem Zeugen im Stadtteil Möhringen mit schweren Verletzungen gefunden worden. Laut Polizei wurde der Mann »mutmaßlich durch einen Schuss« verletzt. Ob der Mann bereits vernommen wurde, gab der Sprecher nicht an.

Weiter unklar waren die Hintergründe des Falls. Zum Ermittlungsstand gab sich die Polizei zugeknöpft. »Es wird intensiv ermittelt, wir lassen uns da aber nicht in die Karten schauen«, sagte der Sprecher zur Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter oder den mutmaßlichen Tätern. Die Kriminalpolizei ermittle in alle Richtungen. Teil der Ermittlungen sei auch die Frage, ob der Vorfall in Verbindung mit der Gewaltserie zweier rivalisierender Gruppen im Großraum Stuttgart stehe. »Wir schließen es nicht aus«, sagte der Sprecher.