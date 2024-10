Gesuchter Straftäter nach Verkehrskontrolle festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden ist in Freiburg in Breisgau ein gesuchter Straftäter der Polizei zu Fuß entkommen - bevor er dann doch noch geschnappt wurde. Am Sonntagabend kontrollierte die Polizei auf der A 5 ein auf dem Seitenstreifen stehendes Fahrzeug mit mehreren Insassen, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei dem 27-jährigen Fahrer um einen Straftäter handelte, gegen den ein Haftbefehl vorlag - er hat noch mehr als zwei Jahre einer Freiheitsstrafe zu verbüßen.

Der Mann habe die bevorstehende Festnahme wohl geahnt und sei geflüchtet, hieß es weiter. Dabei sei er über mehrere Fahrstreifen der stark befahrenen Autobahn gerannt, habe die Schutzplanke des Mittelstreifens überwunden und sich dann ins Unterholz geschlagen. Die Autobahn sei daraufhin in beide Richtungen für rund eine Stunde gesperrt worden. Im Laufe der Nacht sei der Mann dann im Stadtgebiet entdeckt worden. Erneut habe er es geschafft, zu Fuß zu flüchten. Dann aber sei er festgenommen worden.

Genauere Hintergründe nannte ein Sprecher der Polizei nicht. Der 27-Jährige wurde in Nacht noch in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.