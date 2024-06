Aktuell Land

Gerhart Baum warnt vor antiislamischen Reflexen

Der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) hat nach dem Messerangriff auf einen Polizisten und Teilnehmer einer Kundgebung in Mannheim vor einer »Anti-Islam-Hysterie« als Reaktion auf die Tat gewarnt. Der Messerangriff sei eine zu verurteilende Untat und der gewalttätige Islamismus eine Gefahr, sagte Baum der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Aber die Reaktion auf Mannheim zeige erneut, dass antiislamische Reflexe offenbar tief in unserer Gesellschaft angelegt seien. Es sei verantwortungslos, wenn demokratische Parteien diese Stimmung nutzten, statt sie zu bekämpfen.