Geparktes Auto rollt los – 45.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil der Stadt (dpa/lsw) – Ein geparktes Auto hat sich in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) selbstständig gemacht und ist gegen mehrere andere Fahrzeuge und mehrere Häuser gefahren. Der 70 Jahre alte Fahrer habe vermutlich die Handbremse nicht ausreichend angezogen, teilte die Polizei mit. Vergeblich habe der 70-Jährige bei dem Vorfall am Dienstag noch versucht, wieder in sein Auto zu kommen und es anzuhalten. Dabei sei der Mann leicht verletzt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 45.000 Euro.

Das Auto des 70-Jährigen streifte zuerst einen anderen Wagen, prallte dann gegen einen Treppenaufgang und die Wände von zwei weiteren Häusern und kollidierte schließlich mit einem dritten Auto. Durch den Aufprall wurde dieses Auto noch gegen einen weiteren geparkten Wagen geschoben.