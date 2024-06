Geldräuber unter Mordverdacht: Prozessauftakt in Karlsruhe

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei mutmaßliche Geldräuber müssen sich von diesem Donnerstag an (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Karlsruhe verantworten - einer wegen Mordes. Die Anklage wirft dem 30-jährigen Fahrer des Fluchtfahrzeuges vor, einen Unfall mit einem Toten verursacht zu haben. Zuvor soll das Trio aus den Niederlanden einen Geldautomaten in Wiernsheim (Enzkreis) gesprengt haben.

Der 30-Jährige soll Anfang November vergangenen Jahres bei der Flucht vor der Polizei zunächst einen Streifenwagen gerammt haben. Dann soll er als Geisterfahrer auf die Autobahn 6 gefahren sein. Dort stieß er mit einem Kleintransporter zusammen, in dem der Beifahrer so schwer verletzt wurde, dass er mehrere Tage später starb. Der Fahrer des Transporters und der verhaftete 30-Jährige haben bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten.

Allen drei Angeklagten wird Mitwirkung an der Automatensprengung in Tateinheit mit schwerem Bandendiebstahl zur Last gelegt. Dem 30-Jährigen wird nach dem Tod des Transporterbeifahrers darüber hinaus Mord vorgeworfen sowie versuchter Mord, weil er auf der halsbrecherischen Flucht den möglichen Tod auch des Transporterfahrers zumindest billigend in Kauf genommen habe. Die Staatsanwaltschaft sieht Verdeckungsabsicht.

Die Angeklagten hatten sich vor dem Prozess nicht zu den Vorwürfen geäußert. Sie sind in Untersuchungshaft. Ermittlern zufolge führen nach Geldautomatensprengungen immer wieder Spuren in die Niederlande.

