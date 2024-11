Geldübergabe im Kochtopf – Betrüger festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sie wiesen ihre Opfer an, Geld und Wertgegenstände in einem Topf vor die Haustür zu stellen: Nun hat die Polizei vier mutmaßliche Telefonbetrüger in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Lörrach festgenommen. Die Männer gaben sich in Telefonaten als Polizisten aus und warnten Menschen vor einem Einbruch, wie die Polizei mitteilte.

Damit die Angerufenen nicht die nächsten Opfer würden, sollten sie Geld und Wertgegenstände für eine Übergabe an die Polizei in einem Kochtopf vor die Haustür stellen. Die angeblichen Beamten holten dann das Geld und die Wertsachen ab. Die Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.