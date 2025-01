Gaststätten in Göppingen durchsucht - wegen Bandenfehde

Die Polizei durchsucht mehrere Gaststätten in der Göppinger Innenstadt.

Die Polizei hat am Abend mehrere Gaststätten in der Göppinger Innenstadt durchsucht. Hintergrund sind die Ermittlungen zu zwei rivalisierenden gewalttätigen Gruppierungen im Großraum Stuttgart. Die Beamten seien auf der Suche nach Drogen, Messern und anderen Waffen, erklärte eine Sprecherin des Landeskriminalamts Baden-Württemberg in Stuttgart während des Einsatzes. Außerdem werde die Identität der Gäste geprüft.

Wie man auf die Lokale im Bereich des Busbahnhofs kam, wollte die Sprecherin nicht sagen. Der Einsatz lief den Angaben zufolge seit dem frühen Abend. Kurz vor 22 Uhr teilte das LKA auf X mit, die Maßnahmen seien nun abgeschlossen. Die Ergebnisse der Durchsuchungen sollen am Freitag mitgeteilt werden.

Fehde sorgt für Schlagzeilen

Seit dem Sommer 2022 kommt es bei der Fehde zweier verfeindeter Banden im Großraum Stuttgart immer wieder zu Gewalttaten. Wiederholt wurde dabei auch auf Menschen geschossen. Nach einer früheren Schätzung des Landeskriminalamts sollen den Gruppen mehr als 500 junge Menschen angehören.

Den bisherigen Höhepunkt der Auseinandersetzungen markierte der Handgranaten-Anschlag in Altbach: Ein Mann warf die Granate auf eine Trauergemeinde. Er sitzt wegen 15-fachen versuchten Mordes im Gefängnis.