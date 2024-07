Günter als Kapitän des SC Freiburg wiedergewählt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Christian Günter wird den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg auch in der kommenden Saison als Kapitän auf das Spielfeld führen. Bei der geheimen Wahl sprach sich die Mannschaft für den 31-jährigen Linksverteidiger aus, teilten die Breisgauer aus ihrem Trainingslager in Schruns mit. Neben Günter wurden Vincenzo Grifo, Maximilian Eggestein, Michael Gregoritsch, der in Österreich nicht mit dabei ist, und Nicolas Höfler in den Mannschaftsrat gewählt.

»Die Wahl zum Kapitän ist nach wie vor etwas Besonderes, denn es verschieben sich gewisse Dinge in der Mannschaft und es kommen immer neue Spieler dazu. Ich freue mich jedes Jahr, wenn die Jungs mich wählen«, sagte Günter, der die Binde seit Sommer 2020 trägt.