Friedliche Party auf dem Stuttgarter Schlossplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

Rund 15.000 Menschen sind gemeinsam bei einer großen Feier auf dem Schlossplatz in Stuttgart ins neue Jahr gestartet. »Der Schlossplatz war eine Partyzone«, sagte die Sprecherin des Veranstalters »In.Stuttgart«, Stefanie Hirrle. Trotz der vielen Besucher sei die Veranstaltung »sehr ruhig und friedlich« ohne »ungewöhnliche Vorkommnisse« verlaufen.

Demnach waren es etwa tausend Besucher mehr als im vergangenen Jahr. Mit mehr Fokus auf das Musikprogramm und großer Lasershow veränderten die Veranstalter laut Hirrle das Konzept etwas - »und das ist wirklich aufgegangen«. Alles in allem war der Abend »ein schönes Ergebnis, mit dem wir echt zufrieden sind«.

Auch die Stuttgarter Polizei zieht eine erste positive Bilanz zum Einsatz rund um den Schlossplatz. Mehrere Hundert Beamte seien vor allem bei Kontrollen in der Feuerwerksverbotszone innerhalb des City-Rings und am Einlass zur Veranstaltung auf dem Schlossplatz im Einsatz gewesen. An Personen gefundene Feuerwerkskörper wurden demnach abgenommen. Es seien rund 20 Anzeigen aufgenommen worden - größtenteils Verstöße gegen das Waffengesetz sowie gegen das Sprengstoffgesetz und Körperverletzungsdelikte. Insgesamt gab es laut Polizei keine größeren Vorkommnisse.