Freiwilligen Feuerwehr in Stuttgart: Mutwillige Fehlalarme belasten

STUTTGART. Es mischen sich Erheiterung und Genervtsein, wenn die Angehörigen einer Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr in Stuttgart von ihren jüngsten Einsätzen berichten. Die haben sie allesamt in eine große Flüchtlingsunterkunft in ihrem Stadtbezirk geführt. So, wie das schon seit Längerem der Fall ist. Angebranntes Essen, das kommt vor, aber viel häufiger werden die Alarme mutwillig oder wegen einer gewissen Naivität ausgelöst. »Beim vergangenen Mal hatte einer seine Räucherstäbchen direkt unter dem Rauchmelder abbrennen lassen«, erzählt einer der Retter.

Die Stuttgarter Flüchtlingsunterkünfte haben ganz unterschiedliche Größen und auch verschiedene Alarmierungssysteme. Manche Häuser sind direkt auf die Feuerwehr aufgeschaltet, andere nicht. Bei einigen kleineren sind private Wachdienste im Auftrag der Stadt unterwegs. Dort rückt aus Kostengründen erst einmal ein Fahrer der Sicherheitsfirma an oder es wird vor Ort nachgeschaut, wenn jemand ohnehin dort ist. Nur im Ernstfall wird umgehend die Feuerwehr verständigt.

Bei solchen Sicherheitsunternehmen heißt es, die Lage sei in den Häusern ganz unterschiedlich. In vielen gebe es überhaupt keine Probleme mit Fehlalarmen, in einigen häufe sich das dagegen schon. Dabei gebe es auch diverse Fälle, in denen mutwillig ein Alarm ausgelöst werde, etwa per Handdruckmelder.

Einsätze in Geflüchtetenunterkünften werden nicht separat erfasst. »Grundsätzlich sind wir mehrmals täglich im ganzen Stadtgebiet bei ausgelösten Brandmeldeanlagen in allen möglichen Gebäuden im Einsatz: zum Beispiel Hotels, Einkaufszentren, Bürogebäude, Kliniken oder Pflegeheime«, sagt Feuerwehrsprecher Daniel Anand. 2024 sei man zu 1.797 Fehlalarmen ausgerückt, davon seien 63 mutwillige Alarme gewesen. Die Zahlen waren ähnlich wie in den Vorjahren. »Darunter sind auch Einsätze in Sammelunterkünften«, so Anand.

Pro Einsatz 2.200 Euro

Am schlimmsten ist die Lage zweifellos in der Flüchtlingsunterkunft in Schönberg. Unterstützt durch die Freiwillige Feuerwehr Birkach mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Stuttgart allein im Juli neun Mal dorthin ausrücken. Von den letzten sechs Einsätzen in der Flüchtlingsunterkunft ging, nach Auskunft der Feuerwehr, lediglich ein einziger auf angebrannte Speisen zurück. Insgesamt listet die Freiwillige Feuerwehr Birkach im laufenden Jahr 29 derartige Einsätze auf.

Wie Feuerwehrsprecher Anand er-klärt, müssten aufgrund der Größe des Schönberger Objekts jeweils zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, also neun Fahrzeuge, und die freiwillige Feuerwehr ausrücken. Die Kosten pro Einsatz liegen bei rund 2.200 Euro. Im laufenden Jahr wären das etwa 64.000 Euro, die – findet sich kein Schuldiger – an der Stadt hängen bleiben.

Der Schönberger Alexander Fischer hat viele der Feuerwehreinsätze in unmittelbarer Nähe seines Hauses beobachten können. »Die Kinder in der Einrichtung haben richtig Spaß, auch die Erwachsenen scheinen Spaß daran zu haben, und das auf Kosten der Allgemeinheit und zum Leidwesen der Anwohner und der Feuerwehrleute«, so Fischer.

Aktiv geworden ist nun auch der Bürgerverein Schönberg, der sich mit einem Brandbrief an Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann und Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann gewandt hat: »Wir haben in unserem Schreiben darauf hingewiesen, dass es kein Verständnis mehr für diese unnötigen Einsätze gibt. Sie sind extrem störend, insbesondere in der Nacht«, so der Verein auf seiner Internetseite. Bereits im Mai hatte aufgrund mutwillig ausgelöster Feueralarme, aber auch wegen anderer Probleme in der Flüchtlingsunterkunft im Röhrlingweg ein runder Tisch aus Vertretern des Sozialamts, der Unterkunftsleitung, des Bezirks sowie der Anwohnerschaft getagt und nach Lösungen gesucht, um den Missbrauch der Feuermeldeanlagen in den Griff zu bekommen.

Runder Tisch soll helfen

Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, würden »durch das Referat Soziales, Gesundheit und Integration der Landeshauptstadt Stuttgart bereits Maßnahmen umgesetzt, um die Anzahl der Fehlalarme zu reduzieren«. Demnach sollen unter anderem die Rauchmelder in unmittelbarer Nähe zu den Küchenbereichen neu kalibriert werden.

Viele der in Schönberg nachweislich mutwillig ausgelösten Fehlalarme werden allerdings durch das Drücken von Handmeldern verursacht. Deshalb sollen die Bewohner nun, so die Feuerwehr weiter, durch die Hausleitung verstärkt für das Thema sensibilisiert werden. Zudem werde nach Möglichkeiten gesucht, das »versehentliche Auslösen« der Handdruckmelder zu verhindern. (GEA)