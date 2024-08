Freiburg im Doppeltest gegen Straßburg mit Sieg und Remis

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der SC Freiburg hat zum ersten Mal unter dem neuen Trainer Julian Schuster in der Vorbereitung gewonnen. In einem Testspiel besiegte der Sport-Club den französischen Erstligisten Racing Straßburg im Stadion von SR Colmar mit 3:2 (2:1). Im ersten Testspiel des Tages vor rund 5.000 Zuschauern trennten sich die beiden Teams 2:2 (1:2).

Durch Treffer von Gouela Doué (18. Minute) und Emmanuel Emegah (23.) geriet der Sport-Club im ersten Spiel zunächst in Rückstand, konnte aber nach einem verwandelten Foulelfmeter von Vincenzo Grifo (38.) und einem Tor von Junior Adamu (67.) noch ausgleichen. Der Österreicher traf damit im dritten Testspiel in Folge.

In der zweiten Partie gingen die Freiburger durch einen Foulelfmeter von Florent Muslija (12.) in Führung, die Pape Diong (15.) per Kopf ausglich. Lucas Höler (32.) erzielte das zweite Freiburger Tor, Philipp Lienhart (56.) legte per Kopf nach einer Ecke nach. Nach einem Torwartfehler erzielte Aboubacar Ali (81.) den Anschluss.

Beim Sport-Club fehlten außer Noah Atubolu, der am Vortag kurzfristig am Blinddarm operiert werden musste, weiterhin Nicolas Höfler (Sehnenprobleme), Matthias Ginter (nach Achillessehnen-OP) und kurzfristig auch noch Eren Dinkci, Maximilian Philipp und Lukas Kübler (alle angeschlagen) sowie Kenneth Schmidt (krank).