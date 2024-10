Freiburg, Heidenheim und Hoffenheim im Pokal gefordert

Am Mittwoch stehen die weiteren Zweitrunden-Partien des DFB-Pokals an.

Drei baden-württembergische Fußball-Bundesligisten kämpfen am Mittwoch um den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Sowohl der SC Freiburg als auch der 1. FC Heidenheim und die TSG 1899 Hoffenheim treffen auf Clubs aus der Zweiten Liga, stellen sich dabei aber auf knifflige Aufgaben ein.

Freiburg und Coach Julian Schuster empfangen den Hamburger SV. Heidenheim wird zur gleichen Zeit schon mal im Final-Stadion vorstellig und tritt bei Hertha BSC in Berlin an (jeweils 18.00 Uhr/Sky). Die Hoffenheimer treffen später am Abend auf den 1. FC Nürnberg (20.45 Uhr/Sky). Bei den Franken sitzt seit dieser Saison der frühere Weltmeister Miroslav Klose auf der Trainerbank.