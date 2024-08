Freiburg fordert Stuttgart: Landesduell zum Liga-Start

Bitte aktivieren Sie Javascript

Badener gegen Schwaben: Gleich am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum brisanten Landesduell zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart. Der Vizemeister reist mit großen Personalsorgen zur Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Bei Freiburg beginnt nach der langen Ära Streich und dem 4:0 im DFB-Pokal beim VfL Osnabrück nun auch in der Liga die Zeit unter dem neuen Trainer Julian Schuster.

Bei der TSG 1899 Hoffenheim herrscht schon vor dem Liga-Start Unruhe. Womöglich kommt es beim Spiel gegen Aufsteiger Holstein Kiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu Fan-Protesten.

Der 1. FC Heidenheim geht derweil beflügelt von seiner erfolgreichen Europapokal-Premiere ins Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. Drei Tage nach dem 2:1 in den Conference-League-Playoffs bei BK Häcken tritt der Ostalb-Club am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zum Abschluss des Bundesliga-Wochenendes am Millerntor an.