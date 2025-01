Freiburg-Coach über Beste: »Total spannender Spieler«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der mit einem Wechsel zum SC Freiburg in Verbindung gebrachte Jan-Niklas Beste ist laut SC-Coach Julian Schuster ein hochinteressanter Spieler. »Das ist ein total spannender und interessanter Spieler«, sagte Schuster. »Er hat ein tolles letztes Jahr in Heidenheim gehabt mit vielen Torbeteiligungen. Und er hat eine Riesenwaffe, was seine Standards angeht.« Der linke Flügelspieler steht derzeit bei Benfica Lissabon unter Vertrag, wird aber seit einigen Tagen mit einem Winter-Transfer nach Freiburg in Verbindung gebracht.

Ob es zum Wechsel kommt, konnte Schuster nicht bestätigen. Allgemein auf das Winter-Transferfenster und Beste angesprochen, sagte der 39-Jährige: »Sind solche Dinge für uns umsetzbar? Sind sie möglich? Solche Prozesse läuten wir dann ein und dann müssen wir schauen.« Grundsätzlich wolle man in jedem Transferfenster schauen, was man verbessern könne.