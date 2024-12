Frau wird bei Zusammenstoß zweier Autos schwer verletzt

Der Rettungsdienst bringt den verletzten Menschen in eine Klinik. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Kreis Ludwigsburg ist eine 76 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Zu dem Unfall war es gekommen, weil ein 25 Jahre alter Autofahrer aus bisher unklarer Ursache in einer Kurve zwischen Steinheim an der Murr und Erdmannhausen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er mit dem Wagen einer entgegenkommenden 44-jährigen Frau zusammen. Diese hatte vier Insassen an Bord - ihre 76 Jahre alte Beifahrerin neben ihr wurde schwer verletzt. Die Straße war nach dem Unfall für viereinhalb Stunden gesperrt.