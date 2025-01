Frau verwechselt Bahngleise mit Straße

Eine Frau in Heilbronn verwechselte Bahngleise mit der Straße - vermutlich weil sie betrunken war. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Frau ist in Heilbronn mit einem Auto über Bahngleise gefahren. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass die 41-Jährige die Schienen mit der Straße verwechselte, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten vermuten, dass sie betrunken war.

Aufgrund massiver Beschädigungen blieb das Auto nach ungefähr 750 Metern im Gleisbett liegen. Ein Arbeitszug mit Kran der Deutschen Bahn konnte den Wagen den Angaben zufolge aus dem Gleisbett heben.

Die Autofahrt auf den Gleisen habe nicht nur zu einem Totalschaden in Höhe von ungefähr 50.000 an dem Auto geführt, auch die Gleisanlage sei beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Schaden an den Gleisen ebenfalls auf eine Höhe im fünfstelligen Bereich. Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand. Wegen des Verdachts, dass die Frau betrunken war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Zunächst mussten laut Polizei alle Gleise gesperrt werden. Die Sperrung von zwei Gleisen dauere auf unbestimmte Zeit an. Es komme deshalb zu Beeinträchtigungen im Fern- und Regionalverkehr, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn.