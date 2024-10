Frau randaliert in Kneipe und greift Polizisten an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Mutter soll in Aalen (Ostalbkreis) betrunken in einer Kneipe randaliert und ihr Kleinkind im Auto gelassen haben - und auch noch auf Polizisten losgegangen sein. Polizeiangaben zufolge soll die 42-Jährige am Montag mit einem anderen Mann in einer Bar auf einen Dritten losgegangen sein und versucht haben, diesen mit einem Barhocker und einem Glasaschenbecher zu schlagen. Der Mann wurde dabei demnach leicht verletzt.

Alarmierte Polizeibeamte stellten fest, dass die den Angaben nach stark alkoholisierte Frau ihr anderthalbjähriges Kind während ihres Baraufenthalts im Auto davor eingeschlossen haben soll. Als die Beamten Mutter und Kind nach Hause brachten und das Kind der Großmutter übergeben wollten, soll die Mutter die Polizisten mehrfach teils ins Gesicht geschlagen und versucht haben, einen Polizisten zu beißen. Die Beamten brachten sie zum Revier. Während der Fahrt soll sie unter anderem nach ihnen getreten haben. Die Polizei informierte das Jugendamt.