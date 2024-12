Mit einem Helikopter wird die Frau in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild)

Eine Frau ist mit ihrem E-Roller gegen die Steinmauer eines Wohnhauses gefahren und dabei schwer verletzt worden. Die 52-Jährige habe am Mittwochmorgen ihr Weihnachtsgeschenk testen wollen, teilte die Polizei mit. Bei der Probefahrt in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) verlor die Frau demnach die Kontrolle über ihren neuen E-Roller. Ein Rettungshubschrauber brachte die 52-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.