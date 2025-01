Frau glaubt, mit Elon Musk zu schreiben und überweist Geld

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Frau aus Weingarten (Kreis Ravensburg) ist auf einen Betrüger hereingefallen, der sich als Tesla-Chef Elon Musk ausgegeben hat. Der vermeintliche Tech-Milliardär habe der 43-Jährigen gegenüber immer wieder Geldnöte geäußert, sagte ein Polizeisprecher.

So habe die Frau ihm kurz vor dem Jahreswechsel insgesamt 12.000 Euro gegeben – entweder in Form von Überweisungen oder über Apple Gift Cards. Kontakt hielt der Betrüger mit der Frau über WhatsApp. Er habe sie vor zwei Monaten mit einer nigerianischen Nummer angeschrieben. In der Zeit habe er ein romantisches Vertrauensverhältnis zu der Frau aufgebaut.