Frau bei Küchenbrand gestorben

Die Einsatzkräfte löschten den Brand am Samstag. (Symbolbild)

Bei einem Küchenbrand in Filderstadt ist eine Frau ums Leben gekommen. Der Brand wurde laut aktuellem Ermittlungsstand am Samstag durch eine Fettexplosion verursacht, wie die Polizei mitteilte. Die Frau starb in der Küche. Das Feuer beschränkte sich weitgehend auf die Küche, sodass die übrigen Wohnungen des Gebäudes bewohnbar blieben. Nach einer Belüftung durch die Feuerwehr konnten diese wieder bezogen werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Identität der Frau und der Brandursache aufgenommen. Ob es sich bei der Toten um eine der beiden Wohnungsinhaberinnen handelt, wird derzeit noch geklärt.