Fix: Nationalspieler Leweling verlängert in Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Nationalspieler Jamie Leweling vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Am Montag hatten bereits mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass die Bekanntgabe dieser Einigung zwischen dem Fußball-Bundesligisten und dem 23 Jahre alten Offensivspieler kurz bevorstehe. Der neue Vertrag solle keine Ausstiegsklausel mehr enthalten, hatte es zudem geheißen.

»Jamie ist beim VfB zum Unterschiedsspieler geworden. Er gibt unserem Spiel wichtige Impulse und initiiert viele entscheidende Momente oder ist daran direkt beteiligt«, sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth in einer Clubmitteilung. Er wisse genau, was er am VfB habe, meinte Leweling.

Erst Leih-, dann Nationalspieler

Der Flügelspieler war 2023 zunächst auf Leihbasis vom 1. FC Union Berlin gekommen und im vergangenen Sommer vom VfB dann fest verpflichtet worden. In Stuttgart stieg Leweling zum Nationalspieler auf. Seit Anfang November fehlt er dem Club allerdings wegen einer Oberschenkelverletzung.

Zum Jahresabschluss treffen die Schwaben in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den FC St. Pauli. Ob Leweling dann womöglich schon wieder zur Verfügung steht, ist fraglich.

Wird auch im Nationalteam zunehmend wichtiger: Jamie Leweling. Foto: Sven Hoppe/DPA