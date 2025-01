Fischstäbchen-Brand führt zu Deodorant-Explosion

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Anbraten von Fischstäbchen ist es in einer Wohnung in Zell am Harmersbach (Ortenaukreis) zu mehreren Explosionen gekommen. Es sei ein Schaden von geschätzt 100.000 Euro entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Erkenntnissen hätten die Fischstäbchen durch Unachtsamkeit in der Pfanne zu brennen begonnen. Das Feuer führte schließlich zur Explosion einiger Deo-Flaschen, die sich unmittelbar neben dem Herd befunden hätten. Bei dem Brand am Mittwoch fing die Küche Feuer. Welche Räume der Einzimmerwohnung noch betroffen waren, blieb vorerst unklar.