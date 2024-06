Aktuell Land

Feuer in Wohnhaus: Mutmaßlicher Brandstifter in U-Haft

Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Aulendorf (Landkreis Ravensburg) sitzt ein 36-Jähriger in U-Haft. Gegen den Bewohner werde wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung ermittelt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in Ravensburg mit. Der Mann soll nach einem Streit mit einer Mitbewohnerin am frühen Mittwochmorgen vorsätzlich Feuer gelegt haben. Er sei zum Tatzeitpunkt kurz nach 2 Uhr betrunken gewesen, hieß es.