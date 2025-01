Feuer in Stuttgarter Mehrfamilienhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einem Stuttgarter Mehrfamilienhaus ist ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute haben laut einem Polizeisprecher Menschen aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht. Wie viele Bewohner am Neujahrstag ihr Zuhause verlassen mussten, war zunächst nicht klar. In dem Haus seien 29 Menschen gemeldet, hieß es.

Zu möglichen Verletzten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Bewohner werden noch von Sanitätern auf eine mögliche Rauchvergiftung untersucht, so der Sprecher. Ebenso war zunächst unklar, warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist.