Festnahmen nach Durchsuchungen mit Spezialkräften

Nach Durchsuchungen in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald-Baar-Kreis hat die Polizei die Festnahme von vier Männern bekanntgegeben. Am Mittwochmorgen hatte die Polizei mit Hilfe von Spezialkräften sechs Wohnungen und eine Gaststätte durchsucht. Die Männer im Alter von 24, 32, 33 und 54 Jahren seien in Untersuchungshaft gekommen, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Zudem fand die Polizei mehrere Kilogramm Rauschgift. Wie viel genau und um welche Drogen es sich handelte, wollte die Sprecherin nicht sagen. Es kam auch zur Beschlagnahmung weiterer, bislang unbekannter Beweismittel.