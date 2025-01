Fehlalarm: Angeblicher Einbruch entpuppt sich als Feuerwerk

Bitte aktivieren Sie Javascript

In der Silvesternacht hat eine 86-jährige Frau die Polizei gerufen, weil sie einen Einbruch in ihrer Wohnung in Schwetzingen vermutete. Beim Eintreffen der Beamten stellte sich jedoch heraus, dass die Seniorin »aufgrund altersbedingter Einschränkungen und beginnender Demenz« den Jahreswechsel nicht bewusst wahrgenommen hatte, wie die Polizei mitteilte. Die Geräusche, die sie gehört hatte, stammten demnach nicht von einem Einbruch, sondern von Feuerwerkskörpern auf der Straße.

Zur Sicherheit wurde die Wohnung im Rhein-Neckar-Kreis den Angaben zufolge durchsucht, aber kein Einbruch oder Schaden festgestellt. Die Frau konnte so beruhigt ins neue Jahr starten.