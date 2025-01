FC Augsburg plant langfristig mit Matsima und Koudossou

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der FC Augsburg kann langfristig mit Verteidiger Chrislain Matsima (22) und Mittelfeldspieler Henri Koudossou (25) planen. »Es fehlen nur noch einige kleine Details«, verriet Trainer Jess Thorup vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim.

Zuvor hatte die »Augsburger Allgemeine« berichtet, dass bei Matsima, der von der AS Monaco ausgeliehen ist, die Kaufoption aktiviert wird. Der Franzose koste angeblich rund fünf Millionen Euro Ablöse und soll einen Vertrag bis zum Sommer 2029 erhalten. Bei Koudossou, eine Überraschung der Augsburger in dieser Saison mit schon 14 Einsätzen in der Bundesliga, soll sich der Vertrag automatisch um ein Jahr bis Ende Juni 2026 verlängert haben.

Was läuft da mit Berisha?

Zur Personalie Mergim Berisha (26) wollte sich Thorup nicht äußern. »Kein Kommentar«,sagte der Däne. Berisha war zu seinen Augsburger Zeiten zum Nationalspieler aufgestiegen, nach einem Kreuzbandriss kommt er bei der TSG 1899 Hoffenheim aber nicht in Tritt.

Es wird darüber spekuliert, dass der im Sommer 2023 für rund 14 Millionen Euro nach Hoffenheim gewechselte Stürmer zunächst ausgeliehen werden könnte. Beim FCA erzielte er in der Saison 2022/23 in 23 Spielen neun Tore.

Der Kapitän bricht sich die Hand

Für Thorup zählt gewohnheitsmäßig erstmal das nächste Spiel. Nach zwei 2:0-Siegen beim 1. FC Union Berlin und bei Werder Bremen soll seine Mannschaft nun zu Hause gegen die abstiegsbedrohten Heidenheimer nachlegen. »Mein Fokus ist: Jetzt nicht zurücklehnen«, betonte Thorup. »Wir haben noch nichts erreicht.«

Der länger verletzte Abwehrspieler Keven Schlotterbeck steht indes vor seiner Rückkehr. Und Kapitän Jeffrey Gouweleeuw lässt sich nicht einmal von einer Operation an der Hand aufhalten. Der niederländische Innenverteidiger hatte sich im ersten Spiel des Jahres gegen den VfB Stuttgart (0:1) die linke Hand gebrochen. Erst am Montag ließ er sich nun operieren. »Er hat alles mitgemacht«, berichtete Thorup vom Training. »Er spielt am Samstag.«