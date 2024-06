Aktuell Land

Fast Tempo 180: Autofahrer rast durch Baustellenbereich

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt ist ein 25-jähriger Autofahrer laut Polizei in einem Baustellenbereich auf der Autobahn 8 unterwegs gewesen sein. Auf Höhe Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) fuhr er am Dienstag mit einer Geschwindigkeit von fast 180 Kilometer pro Stunde statt den erlaubten 80, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine Zivilstreife stoppte den Mann. Er müsse nun mit einem Bußgeld von mindestens 700 Euro, einem dreimonatigen Fahrverbot sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen.