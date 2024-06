Fanzones in Stuttgart wegen Unwetterwarnung geräumt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen einer Unwetterwarnung müssen die Fanzones in der Stuttgarter Innenstadt geräumt werden. Die Fans auf dem Marktplatz und dem Karlsplatz wurden gebeten, Schutz in Gebäuden zu suchen, teilte die Stadt Stuttgart am Mittwoch mit. Das Public Viewing auf dem Schlossplatz mit bis zu 30.000 Fans öffnet daher nicht wie geplant um 16.00 Uhr. Die Polizei achte zudem darauf, dass die Zuschauer des EM-Vorrundenspiels Belgien gegen die Ukraine (Anstoß 18.00 Uhr) zügig in Stadion gelangen, hieß es weiter.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte eine Unwetterwarnung der höchsten Warnstufe vier für weite Teile Baden-Württembergs ausgegeben, darunter zeitweise auch für den Regierungsbezirk Stuttgart. So wurden heftige Gewitter mit Starkregen vereinzelt bis zu 80 Liter pro Quadratmeter erwartet sowie Sturmböen bis zu 80 Kilometer pro Stunde. Auch warnten die Meteorologinnen und Meteorologen vor Blitzschlag.