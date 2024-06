Aktuell Land

Familie von Polizisten: Nicht von Hass überwältigen lassen

Die Familie des in Mannheim erstochenen Polizeibeamten Rouven Laur hat dazu aufgerufen, die Tat nicht zu instrumentalisieren. »Rouven hätte nicht gewollt, dass wir uns von Hass und Wut überwältigen lassen. Stattdessen hätte er uns ermutigt, seine Werte weiterzugeben und für Veränderung und Neuausrichtung zu kämpfen«, schrieb die Familie in einem Brief, den Thomas Seidelmann, Bürgermeister von Laurs Heimatstadt Neckarbischofsheim und Freund der Familie, am Freitag bei der Trauerfeier für den getöteten Beamten in Mannheim verlas.