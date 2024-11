Falsch entsorgte Asche verursacht Brand in Firma

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Feuer hat am Samstagnachmittag in einer Firma in Flein (Landkreis Heilbronn) erheblichen Schaden verursacht. Die Asche eines Ofens war in einem Container entsorgt worden und hatte dadurch den Brand in der Stahläcker Straße ausgelöst, berichtete die Polizei.

Die Flammen seien erst auf einen Autounterstand und dann auf Teile des Firmengebäudes übergegriffen, teilte die Polizei mit. Ein Firmentransporter und ein Anhänger seien dabei ebenfalls stark beschädigt worden. Ein Mitarbeiter habe sich leicht verletzt, als er versuchte, die Flammen zu löschen. Wie die Polizei berichtete, konnte die Feuerwehr das Feuer schnell eindämmen. Der Schaden soll etwa 50.000 Euro betragen.