Fahrerin soll betrunken mit falschem Blaulicht gefahren sein

Betrunken und mit einem unerlaubten Blaulicht soll eine 37-jährige Autofahrerin im Kreis Ludwigsburg unterwegs gewesen sein. Wie die Polizei am Montag mitteilte, meldete eine Zeugin am Sonntag, auf der Bundesstraße 328 von einem Auto mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Dach überholt worden zu sein. An einer Tankstelle in Großbottwar habe die Zeugin beobachtet, wie die Fahrerin und der Beifahrer Alkohol kauften. Mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Dach sollen die beiden weitergefahren sein.