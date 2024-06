Aktuell Land

Faeser warnt vor Generalverdacht gegen Muslime

Nach dem tödlichen Messerangriff in Mannheim hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser vor Pauschalverurteilungen gewarnt und gleichzeitig ein hartes Durchgreifen gegen Extremisten versprochen. »Wir lassen uns von Extremisten und Terroristen nicht spalten«, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Berlin. »Wir unterscheiden zwischen Muslimen, die zu uns gehören, und Islamisten, die wir mit aller Härte bekämpfen«, sagte Faeser. Es sei gut, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen in dem Fall »aufgrund klarer Hinweise für ein islamistisches Motiv« übernommen habe. Die Sicherheitsbehörden hätten die islamistische Szene fest im Blick, »und wir verstärken diesen Kampf weiter«, sagte die Ministerin. Auch wer solche Taten im Internet verherrliche, müsse mit Strafverfolgung rechnen.