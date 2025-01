Fachwerkhaus in Vollbrand - ein Mensch tot

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Brand in einem Fachwerkhaus mitten in der Altstadt in Riedlingen (Kreis Biberach) hat ein Todesopfer gefordert. Ob es sich dabei um einen 82 Jahre alten Bewohner handelt, muss laut Polizei noch ermittelt werden. Ein 68-jähriger Bewohner gilt derzeit noch als vermisst. Der Schaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt. Die Ursache des Feuers ist unklar.

In dem Fachwerkhaus waren am Sonntagnachmittag laut Polizei wohl fünf Menschen anwesend. Drei Bewohnern gelang es aus dem Haus zu flüchten. Ein 41-Jähriger erlitt leichte, ein 47-Jähriger schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Kliniken. Ein Mensch musste laut Feuerwehrsprecher mit einem Sprungtuch aus dem Gebäude gerettet werden. Eine 20-Jährige blieb unverletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Feuerwehrleute sind noch immer im Einsatz. Foto: Thomas Warnack/DPA

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten auch Stunden nach Ausbruch des Feuers noch an. Aufgrund der Schäden konnte das Fachwerkhaus bislang noch nicht betreten werden. Die Kriminalpolizei Biberach übernahm die Ermittlungen. Weitere Informationen, wie etwa zur Brandursache, lagen zunächst nicht vor.