Fabrikgebäude niedergebrannt – hoher Schaden

Die Feuerwehr löscht ein brennendes Fabrikgebäude in Wendlingen.

Ein leerstehendes Fabrikgebäude in Wendlingen (Kreis Esslingen) ist komplett niedergebrannt. Es sei ein hoher sechsstelliger Schaden entstanden, erklärte ein Polizeisprecher am Morgen. In der Nacht hatte die Polizei von einem Schaden von mehreren Millionen Euro gesprochen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Die Feuerwehr war zunächst am Montagabend wegen aufsteigenden Rauchs in das Industriegebiet gerufen worden. Bei der Erkundung des Gebäudes sei den Feuerwehrleuten dann der Brand im Inneren aufgefallen, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte versuchten die ganze Nacht, den Flammen Herr zu werden. Erst am Dienstagmorgen, nach knapp zehn Stunden, war das Feuer demnach gelöscht.

Funkenflug behindert Bahnverkehr

Wegen des starken Funkenflugs war der Betrieb der angrenzenden Bahnstrecke eingeschränkt. Betroffen davon war die S-Bahn-Linie S1. Die Bahnen hielten nicht mehr in Wendlingen, wie die S-Bahn Stuttgart auf X mitteilte. Bereits in der Nacht konnten die Bahnen wieder ihren regulären Betrieb aufnehmen. Die Feuerwehr rief zudem die Bevölkerung auf, wegen des Rauchs Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Den Angaben zufolge waren in der Nacht mehr als 180 Einsatzkräfte beteiligt. Zum Einsatz sei auch eine Feuerwehrdrohne und ein Polizeihubschrauber gekommen. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.