Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß - darunter Kinder

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L1144 bei Remseck am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) sind am Mittwoch fünf Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder im Alter von fünf, sechs und vier Jahren. Laut Polizei wollte eine 36-Jährige mit ihrem Auto nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Wagen, in dem ein 41-Jähriger mit seinen zwei Kindern saß.

Das fünfjährige Kind der 36-Jährigen wurde schwer verletzt, die anderen Insassen leicht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, der Schaden beträgt rund 55.000 Euro. Die Straße war für etwa anderthalb Stunden gesperrt. Feuerwehr, Straßenmeisterei und Rettungsdienst waren im Einsatz.