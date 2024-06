Aktuell Land

Fünf Verletzte bei Auffahrunfall auf B10

Fünf Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 10 in Pforzheim verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der 20-jährige Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Den Angaben zufolge missachtete ein 22-Jähriger das Rotlicht einer Ampel und prallte mit seinem Auto auf einen entgegenkommenden Wagen eines 43-Jährigen. Dieser stand unter geringem Alkoholeinfluss und wurde einer Blutprobe unterzogen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Die zwei anderen 19-jährigen Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu. Die B10 war für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt.