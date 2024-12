Explosion in Lastwagen – Fahrer schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kirchdorf/Iller - Ein Lastwagenfahrer ist bei der Explosion einer Gaskartusche in seinem Führerhaus in Kirchdorf an der Iller (Kreis Biberach) schwer verletzt worden. Der 48-Jährige sei mit Verbrennungen in eine Spezialklinik gekommen, teilte die Polizei mit. Der Mann war mit seinem Lastwagen am Montag auf einem Parkplatz gestanden und hatte sich im Führerhaus befunden, als darin die Gaskartusche explodierte. Warum war zunächst unklar. Ein Zeuge half dem Fahrer. Die Feuerwehr kam. Welches Ausmaß das entstandene Feuer hatte, konnte ein Polizeisprecher nicht angeben.