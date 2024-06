Erstes EM-Wochenende: Hoffnung auf trockenes Public Viewing

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wer den Auftakt der Fußball-Europameisterschaft beim Public Viewing im Freien anschauen möchte, kann am Freitag auf gnädiges Wetter hoffen. Zum Anpfiff des Eröffnungsspiels könnte es wieder trocken sein, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Aber: »Ein paar Regentropfen sind immer möglich.« Die Experten erwarten am Freitag in Baden-Württemberg leichten Regen bis in den Abend hinein.

Mit Schauern sei am Samstag von Karlsruhe bis zum Bodensee zu rechnen, gegen Nachmittag werde es voraussichtlich freundlicher, erklärte der Meteorologe. Auch beim EM-Spiel in Stuttgart am Sonntag können Fans im Stadion auf gutes Wetter hoffen. Der Sonntag wird dem Experten zufolge voraussichtlich der trockenste Tag des Wochenendes. Vereinzelt seien aber auch an diesem Tag Schauer möglich. Ausflüge am Sonntag könnten sich lohnen. Er erwarte überwiegend ideales Fahrradwetter mit Höchsttemperaturen von 18 bis 23 Grad.