Ermittlungen nach Brand von Wohnmobilen mit Millionenschaden

Bei einem Brand in Bad Boll entsteht ein Schaden von mehr als einer Million Euro. (Symbolbild)

Nach dem Brand mehrerer Wohnmobile auf einem Firmengelände in Bad Boll ist die Ursache für das Feuer noch unklar. Der Eigentümer schätzt den entstandenen Schaden auf rund 1,5 Millionen Euro, wie die Polizei mitteilte. Mindestens zehn Wohnmobile hatten in und vor einer Halle gestanden, in der das Feuer ausgebrochen war. Alle Fahrzeuge brannten den Angaben zufolge vollständig aus.

Angrenzende Wohngebäude mussten zunächst evakuiert werden. Ob und wann die Bewohner wieder in die Häuser zurückkehren konnten, konnte ein Sprecher der Polizei nicht sagen. Die Einsatzkräfte waren noch in den Morgenstunden mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Er kam den Angaben zufolge vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen.