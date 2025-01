Ermittler zu tödlichem Polizeischuss: Mann hatte Beil

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der bei einem Polizeieinsatz in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) erschossene Mann soll mit einem Fleischerbeil und einem Messer bewaffnet gewesen sein. Zu dem Schusswaffengebrauch sei es gekommen, als der 48-Jährige von der Polizei in eine psychiatrische Klinik gebracht werden sollte, teilten Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt in einer gemeinsamen Erklärung mit. Nachdem der Mann auf Klingeln und Klopfen nicht reagiert hatte, hätten die Beamten die Wohnungstüre von außen geöffnet. Dabei sei es zum Schusswaffengebrauch gekommen. Der Mann sei noch vor Ort gestorben, hieß es.