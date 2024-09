Ermittler finden Drogen und Waffen - Untersuchungshaft

Marihuana in nicht geringen Mengen haben Ermittler in Karlsruhe gefunden. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Polizisten haben bei einer Wohnungsdurchsuchung in Karlsruhe Drogen und mehrere Waffen gefunden. Ein 34-Jähriger kam in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Ermittler hatten demnach am Donnerstag in der Wohnung des Mannes unter anderem eine scharfe Pistole, ein Luftdruckgewehr und Schlagwaffen gefunden.

Außerdem stellten sie Marihuana in nicht geringen Mengen sowie Bargeld sicher. Die genaue Mengen wurden zunächst nicht bekannt. Die Polizei hatte nach einem Hinweis bereits im August begonnen, wegen des Verdachts des Rauschgifthandels gegen den Mann zu ermitteln.