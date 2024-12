Entwarnung nach Alarm an Schule im Schwarzwald

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Amok-Alarm an einer weiterführenden Schule in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat die Polizei Entwarnung gegeben. Menschen an der Schule seien zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen, teilte die Polizei am Abend mit.

Es werde von einem technischen Defekt ausgegangen, die Ursache des Alarms müsse aber noch untersucht werden, berichteten die Ordnungshüter.

Polizisten durchsuchten den Angaben zufolge das Gebäude. Die noch anwesenden Schüler und Lehrer und Schüler ergriffen Sicherheitsmaßnahmen. »Nach der Überprüfung konnten alle Personen die Schule sicher verlassen.« Sie wurden dann von Rettungskräften betreut.