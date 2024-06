Aktuell Land

Enterokokken in Böblinger Trinkwasser nachgewiesen

Im Trinkwasser in Böblingen sind Enterokokken nachgewiesen worden. Deshalb wurde für den betroffenen Bereich im Osten des Stadtteils Flugfeld am Freitag ein Abkochgebot ausgesprochen, teilten die Stadtwerke mit. Der Enterokokken-Nachweis hänge nicht mit dem starken Regenereignis der vergangenen Tage zusammen, sagte eine Sprecherin. Enterokokken sind Bakterien, die sich zwar in der normalen Dickdarmflora des Menschen befinden, jedoch auch verschiedene Infektionen auslösen können.