Elektroroller-Fahrer stirbt nach Unfall im Kreisverkehr

Ein Elektroroller-Fahrer ist von einem Auto in Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 86 Jahre alter Autofahrer den 45-Jährigen auf dem E-Scooter beim Einfahren in einen Kreisverkehr übersehen. Durch den Zusammenstoß mit dem Wagen sei der 45-Jährige schwer verletzt worden. Am Sonntag sei er dann im Krankenhaus gestorben. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich beim Verkehrsdienst Heidelberg melden.