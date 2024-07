Einfamilienhaus in Vollbrand – vier Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Pfinztal (dpa/lsw) - Ein Mann und seine drei Kinder sind beim Vollbrand eines Einfamilienhauses in Pfinztal (Landkreis Karlsruhe) verletzt worden. Das Feuer sei vermutlich im Keller des Gebäudes ausgebrochen und habe sich über alle Etagen ausgebreitet, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten sich die vier Bewohner bereits ins Freie gerettet. Demnach wurde der 60 Jahre alte Vater mit Verdacht auf eine schwere und die drei Kinder im Alter von 10, 13 und 17 Jahren mit Verdacht auf eine leichte Rauchvergiftung in ein Klinikum gebracht. Der Gesamtschaden am einsturzgefährdeten Haus war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.